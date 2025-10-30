Tipps für Eifel und Mosel Fünf Events in Cochem-Zell, die sich im November lohnen 30.10.2025, 14:30 Uhr

i Die Blätter sind bunt, draußen wird es früh dunkel, aber Veranstaltungen hat Cochem-Zell trotzdem zu bieten. Tourist-Information Ferienland Cochem, Ralf Bauer, Thomas Esser, Annika Wilhelm, Jørgson Photography/stock.adobe.com

Federweißenfest oder doch lieber Weihnachtsmarkt? Im November gibt es bei den Veranstaltungen in Cochem-Zell noch Herbststimmung, aber eben auch schon Einstimmung auf Weihnachten. Hier sind fünf Tipps aus der Redaktion.

Die Uhr wurde umgestellt, die Winterzeit ist da: Mit der Zeit, in der es abends wieder früh dunkel wird und der Feierabend meist zu kuschligen Stunden auf dem Sofa einlädt, kann Cochem-Zell trotzdem mit Veranstaltungen punkten. Diese fünf Tipps gibt unsere Redaktion: 1 Federweißenfest in Cochem: Alles dreht sich um den Federweißen – und das an gleich zwei Wochenenden im November.







