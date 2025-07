Wenn der Sommer in Cochem-Zell seinen Höhepunkt erreicht, wird gefeiert und genossen: Im August verwandelt sich die Region in eine Bühne für Weinfeste, historische Spektakel und Geselligkeit. Wir haben die schönsten Veranstaltungen rausgesucht.

Der August steht an und im Kreis Cochem-Zell, egal ob an der Mosel, in der Eifel oder im Hunsrück, gibt es damit auch wieder jede Menge Feste und Veranstaltungen. Ein Blick in den Veranstaltungskalender verrät, wo Einheimische und Gäste einen besonders kurzweiligen Tag oder Abend verbringen können.

1Burgfest auf der Reichsburg Cochem. Wer sich schon immer wie im Mittelalter fühlen wollte, ist am Wochenende vom 2. bis 3. August auf der Reichsburg genau richtig. Hier laden Handwerker, Gaukler und der Rest des Hofs zum Spektakel ein. Die Kulisse muss nicht einmal großartig geändert werden: Die rustikalen Stände, Aktionsbühnen und Akteure reihen sich mühelos in das mittelalterliche Marktszenario ein. Zeitgenössische Handwerker führen ihre alte Kunst vor, darunter Drechsler, Lederer und Schmiede. Jongleure und Feuerartisten sorgen gemeinsam mit Musikern, die Sackpfeife, Davul und Schalmei spielen, für Unterhaltung. Was im Mittelaltertreiben nicht fehlen darf, sind Waffen und Rüstungen: Das bringt die Fecht- und Schaukampftruppe „Fictum“ auf die Aktionsbühne.

Beim Burgfest Cochem verbringt man einen Tag im Mittelalter.

Merler Weinfest. Auf dem alten Schulhof in Merl wird ein Jubiläum gefeiert: 20 Jahre wird das Fest nun alt, und das feiern die Merler Weinfreunde gemeinsam mit dem Junggesellenverein Merl 1857. Mitten im Herzen von Merl dreht sich vom 8. bis 10. August alles um Genuss, Musik und gute Laune. Freitags startet das Fest mit der „Big Bottle Party“, die Zeller Weinmajestäten werden feierlich in der Merler Baach abgeholt, bevor um 19 Uhr die große Eröffnung, musikalische Unterhaltung und der Einzug des Bacchus folgt. Am Samstag trifft Tradition auf Stimmung, unter anderem gibt es einen Fassanstich-Wettkampf. Sonntag ist dann Familientag: Neben einem Auftritt der Orchestervereinigung der Stadt Zell gibt es auch eine Zaubershow und einen großen Festumzug um 16 Uhr.

3 Open-Air-Musik und das bei einer traumhaften Kulisse: Das bietet das Event am Ulmener Maar am 10. August. Schon ab 13 Uhr kann man es sich am Wasser mit Kaffee und Kuchen gemütlich machen. Der Musikverein Gevenich spielt dann ab 14 Uhr, die Orchestergemeinschaft Daun-Ulmen ab 15.30 Uhr. Wem die Musik nicht reicht, kann zusätzlich den Ulmener Maar-Stollen besuchen und sich von der Entdeckertour mitreißen lassen.

4Großeltern-Enkel-Picknick in Binningen. Am Kloster Rosenthal sollen Großeltern und Enkel gemeinsam am 27. August von 15 bis 18 Uhr einen schönen Tag erleben: Nach einer kurzen Führung rund um das Kloster und den nahe gelegenen Aussichtspunkt Georgslay („Georgsprung“), wirds gemütlich: Auf der eigenen Picknickdecke und dem mitgebrachten Geschirr für Kaffee und Kuchen können Oma und Opa mit ihrem Enkel entspannen – oder spielen. Kosten: 5 Euro, Kinder 2,50 Euro. Anmeldung bis 22. August bei Bianca Sesterhenn, Tel. 02653 9996‑712 oder Mail bianca.sesterhenn@vg.kaisersesch.de.

Bei der Eröffnung des Heimat- und Weinfests in Cochem ist immer viel los.

5Heimat-und Weinfest in Cochem. Immer am letzten Wochenende im August, so auch vom 28. August bis 1. September, feiert Cochem sein Heimat- und Weinfest. Die Stadt bringt hier die Liebe zum Wein, die regionale Kultur und die Gemeinschaft zusammen. Bei der Eröffnung am Freitag werden die neu gewählten Weinmajestäten in ihr Amt eingeführt, am Sonntag findet der festliche Umzug statt, bei dem bunte Wagen, Gruppen und Vereine in traditionellen Kostümen durch die Straßen ziehen. Großgeschrieben werden die Wein- und Heimattraditionen: In regionalen Trachten und Uniformen bringen die Gruppen Stimmung beim Festtagsumzug. Der Weinfestmontag ist besonders bedeutend für die Einheimischen. Gemeinsam wird gefeiert, gesungen, und das Fest ausklingen gelassen.