Tipps für Mosel und Eifel Fünf Events in Cochem-Zell, die sich im April lohnen Maja Schmidt 30.03.2026, 15:22 Uhr

i Der Frühling ist da! Einige Veranstaltungen stehen im April an, ob Weinwanderungen, Straßenfeste oder Märkte. Stefan/stock.adobe.com, Thomas Esser, Harald Tittel/dpa, Pia Leister-Dauns, Brigitte Meier

Der Frühling ist wieder da. Damit dieser nicht langweilig wird, gibt’s an der Mosel und in der Eifel wieder zahlreiche Events, die nach draußen locken. Unsere Redaktion gibt Tipps.

Mit den ersten warmen Tagen kommt auch der Frühling in die Region. Der April bringt eine abwechslungsreiche Mischung aus traditionellen Veranstaltungen rund um Ostern, kulinarischen Erlebnissen und kulturellen Angeboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt, die dafür geeignet sind, den April gemeinsam zu erleben.







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