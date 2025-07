Der Cochemer Bürgerinitiative Endert reicht es: Wie viel Lärm ist zumutbar?

Verkehrstechnisch ist die Enderstraße eines der Haupteinfallstore in die Kreisstadt Cochem. Was die vor allem während der Tourismussaison täglich anrollende Blechlawine an Lärm- und Feinstaubbelastung für die Anwohner mitbringt, ist eine Zumutung.