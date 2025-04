Es waren am vergangenen Sonntag zum Escher Frühlingsfest leider nicht die erhofften 25 Grad Sonnenwärme wie am Tag zuvor. Zwar blieb man ab der Eröffnung der traditionellen Marktmeile im Stadtzentrum sowie im historischen Ortskern vom Regen verschont, dennoch war anstatt Sonnenschein meist der berühmte Escher Wend präsent, dessen kühle Frische zumindest eine Übergangsjacke bei den Besuchern erforderlich machte.

Diese Tatsache wurde von Letztgenannten aber nicht als Problem angesehen und so tummelten sich bereits mit der offiziellen Veranstaltungseröffnung zahlreiche Neugierige entlang der Marktstände. Deren Auslagen bestachen auch diesmal mit willkommener Angebotsvielfalt und lockten in diesem Zusammenhang mit diversen Frühjahrsschnäppchen viele gewogene Marktfreunde.

i Ein Frühlingsfest für die ganze Familie. Dabei hatten es dem Nachwuchs erwartungsgemäß die Fahrgeschäfte ganz besonders angetan. Thomas Esser

Die Gäste starteten ihren Rundgang entweder am Postplatz oder in Höhe der Raiffeisenbank in der Koblenzer Straße, um am Ende nach einem gemütlichen Bummel über die Bahnhofstraße bis zum Ende der Marktmeile in Höhe des Einrichtungshauses Reuter zu gelangen. Bis hierhin, oberhalb der Eichenstraße, hatten die Eventgastgeber von der Kaisersescher Arbeitsgemeinschaft Gewerbetreibender (Arge) abermals Aussteller und Anbieter mit Ständen, Buden und Fahrgeschäften gewinnen können, die mit ihrem Erscheinen einen wertvollen Beitrag für ein gelungenes Marktspektakel leisteten. Und das entpuppte sich einmal mehr als Erlebnis für die ganze Familie.

Denn neben den typischen Warenangeboten eines Frühlingsmarktes brauchten die Besucher auch nicht auf eine abwechslungsreiche Musikunterhaltung sowie Informations-, Spaß- und Spielstationen zu verzichten. Erwartungsgemäß umlagert waren jene Stände, die mit süßen oder deftigen Leckerbissen aufwarteten. Pizza, Bratwurst, Backfisch, Kuchen, Waffeln und Eis hatten mit passenden Getränken dazu Hochkonjunktur.

Parallel dazu präsentierten fünf regionale Autohäuser eine Ausstellung mit angesagten Modellen namhafter Hersteller.