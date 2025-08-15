Sven Salker hat seinen Job als selbstständiger Friseurmeister an den Nagel gehängt und in St. Aldegund einen Biergarten mit Imbiss eröffnet. Das waren seine Beweggründe.

Mit schwarzer Kochschürze und einem strahlenden Lächeln im Gesicht steht Sven Salker in seiner Imbissbude und grillt Würstchen. Man sieht dem 40-Jährigen an, dass er zufrieden ist. In einem großen Topf vor ihm gart ein Schaschlik, der Duft von Gewürzen liegt in der Luft und macht Gästen Lust auf einen Imbiss. Genau so soll es sein. Vor gut einem Monat hat Sven Salker ein Gartenlokal in St. Aldegund übernommen und aus dem früheren „Rambos Garten“ seinen Ufertreff gemacht. Dabei ist der 40-Jährige eigentlich ausgebildeter Friseurmeister und hat bis dato seinen eigenen Salon in Alf betrieben. Mit unserer Zeitung hat er darüber gesprochen, wie es zu dem Jobwechsel kam.

i Seit Anfang Juli betreiben Sven Salker und Natalie Tietze den Ufertreff in St. Aldegund. Ulrike Platten-Wirtz

„Sven ist ein leidenschaftlicher Koch. Seit wir uns kennen, habe ich schon einige Kilos zugenommen“, gesteht Natalie Tietze, Sven Salkers Lebensgefährtin. Doch bis der heute 40-Jährige seinen Traum vom eigenen Gastrobetrieb verwirklichen konnte, verging noch einige Zeit.

„Zuerst habe ich nach der Schule eine Lehre als Friseur gemacht“, erklärt Sven Salker. Das war für ihn naheliegend, denn seine Mutter, ebenfalls Friseurin, hat einen eigenen Salon in Alf, Salkers Heimatort. Väterlicherseits gab es in der Familie Winzer, Handwerker und einen Metzger. „Mein Opa betrieb eine Metzgerei im Dorf und bewirtschaftete nebenbei noch Weinberge“, sagt Salker. Aus diesem Grund gibt es auch ein Kelterhaus in Alf, das der Familie gehört. Das nutzt Sven Salker, um Apfelschaumwein und Viez herzustellen. Doch dazu später mehr.

Zuerst eine Friseurlehre gemacht

Beruflich ist Sven Salker erst einmal in die Fußstapfen der Mutter getreten. „Doch irgendwann wollte ich dann mal was anderes sehen, ich bin bis dahin aus Alf ja nicht herausgekommen“, sagt er. Deshalb versuchte er sich als Lkw-Fahrer und war oft im Ausland, vorwiegend in Frankreich unterwegs. Das hat Salker zwar gefallen, aber nach einiger Zeit zog es ihn trotzdem wieder zurück nach Alf, wo er sich dann mit einem eigenen Friseursalon selbstständig machte. „So richtig glücklich war ich in dem Job aber nicht“, gesteht er.

„Das Gartenlokal in St. Aldegund war genau das, was ich gesucht habe.“

Sven Salker

Insgeheim galt seine Leidenschaft immer schon dem Kochen. Salker spielte mit dem Gedanken, einen Gastrobetrieb zu eröffnen. „Ich hatte schon überlegt, ob ich zu Hause in meinem Hof einen Biergarten aufmachen soll“, sagt er. Gleichzeitig hielt er aber auch im Internet nach geeigneten Betrieben Ausschau, die zu pachten oder kaufen waren. „Wir haben uns auch einiges angeschaut, aber das Richtige war nicht dabei“, bedauert Salker. Doch dann stieß er auf die Anzeige in St. Aldegund. „Das war genau das, was ich gesucht habe“, freut er sich. Aber ohne Natalie hätte ich das nicht gemacht, fügt Salker an. Auch für seine Lebensgefährtin, die aus einer Gastrofamilie stammt, war klar: „Mein Bauchgefühl sofort ja gesagt, wobei ich vorher immer eher skeptisch war.“

Lokal liegt direkt am Moselufer

Salker kaufte den Garten in St. Aldegund, der direkt an der Bundesstraße 49 auf der einen Seite und an Moselufer und Radweg auf der anderen Seite gelegen ist. Auch ein Name war schnell gefunden: Ufertreff sollte das neue Lokal heißen. Das Konzept der Vorgänger hat Salker ein wenig verändert. „Ich wollte gern einen Imbiss mit Biergarten“, sagt er. Deshalb gibt es auch frisch Gezapftes von einer regionalen Brauerei. Der komplette Betrieb läuft im Selbstbedienungsmodus.

i Hausgemachter Kuchen ist die Spezialität von Natalie Tietze. Beim Backen wird sie von ihrer Mutter unterstützt. Ulrike Platten-Wirtz

Zu dem Imbisshäuschen, in dem Salker kocht und grillt, wurde ein zweiter Wagen angeschafft, in dem Natalie Tietze Getränke und hausgemachten Kuchen verkauft. „Sven ist der Koch, ich die Bäckerin“, sagt Natalie Tietze lächelnd. Obwohl die beiden erst einige Wochen am Start sind, fühlen sie sich bereits als eingespieltes Team.

i Auch spezielle Gerichte aus der Region wie Pullfleck bietet der Ufertreff an. Ulrike Platten-Wirtz

Neben Grillwurst und Steaks hat Salker auch regelmäßig regionale Besonderheiten im Angebot. „Bei mir gibt es auch Pullfleck und Schaschlik“, sagt er. Pullfleck, eine regionale Spezialität aus Innereien (von Insidern auch „Fingerhütches Arschlöchelchen“ genannt), bereitet er nach dem Rezept des Alfer Großvaters traditionell mit brauner Soße zu. „Das schätzen vor allem Einheimische, die früher zum Opa in die Metzgerei gegangen sind“, weiß Salker. Dabei kommen so manche Gäste in Erinnerungen an frühere Zeiten ins Schwärmen.

i In bequemen Liegestühlen können Besucher das besondere Flair im Ufertreff genießen. Ulrike Platten-Wirtz

Neben Fassbier hat Salker auch hausgemachten Apfelwein im Angebot. „Mein Vater und ich haben vor einigen Jahren angefangen, Äpfel zu keltern und daraus Viez zu machen“, sagt er. Inzwischen hat Sven Salker mit „Äppel“ eine eigene Manufaktur und stellt im Kelterhaus in Alf Apfelwein und Cidre (Apfelschaumwein) her. „Damit habe ich ein zweites Standbein, denn der Biergarten ist ja nur von Mai bis Oktober geöffnet“, sagt er. An den Wochenenden vor Weihnachten soll im Ufertreff ein Weihnachtsmarkt eingerichtet werden. „Dort verkaufen wir dann auch den Apfelwein als Glühwein oder Likör“, so Salker. Schon in den vergangen zwei Jahren war Salker mit dem Äppel auf dem Weihnachtsmarkt in Alf und Traben-Trarbach vertreten.

Bis Ende Oktober ist der Ufertreff von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet.