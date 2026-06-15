Cochemer Moselbrücke gesperrt Frisch saniert, schon wieder mangelhaft Kim Fauss 15.06.2026, 13:27 Uhr

i Erst 2025 wurde der Asphalt auf der alten Cochemer Moselbrücke im Rahmen einer allgemeinen Instandsetzung erneuert. Nun muss das Straßenbauunternehmen nochmal ran, denn: Der Asphalt weist Mängel auf. (Archivbild) Ulrike Platten-Wirtz

Bis zum 17. Juni ist die Cochemer Moselbrücke gesperrt, denn der erst 2025 erneuerte Asphalt weist Mängel auf. Das macht sogenannte Gewährleistungsarbeiten notwendig. Was genau ist das?

Mängel im erst 2025 erneuerten Asphalt sorgen nun für eine erneute Sperrung der alten Moselbrücke in Cochem. Das wurde im Rahmen einer sogenannten Gewährleistungsüberwachung festgestellt. Was genau das ist und wie dieser Prozess abläuft, erklärt Birgit Tegeder vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage unserer Redaktion.







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