Bis zum 17. Juni ist die Cochemer Moselbrücke gesperrt, denn der erst 2025 erneuerte Asphalt weist Mängel auf. Das macht sogenannte Gewährleistungsarbeiten notwendig. Was genau ist das?
Lesezeit 1 Minute
Mängel im erst 2025 erneuerten Asphalt sorgen nun für eine erneute Sperrung der alten Moselbrücke in Cochem. Das wurde im Rahmen einer sogenannten Gewährleistungsüberwachung festgestellt. Was genau das ist und wie dieser Prozess abläuft, erklärt Birgit Tegeder vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage unserer Redaktion.