GAAA in Büchel mit Mahnwache
Friedensaktivisten feiern 30 Jahre auch selbstkritisch
Die Friedensaktivisten brachten Sonnenblumen als Symbol für nukleare Abrüstung am Zaun des Fliegerhorstes in Büchel an.
Die Friedensaktivisten brachten Sonnenblumen als Symbol für nukleare Abrüstung am Zaun des Fliegerhorstes in Büchel an.
Marion Küpker

Sie haben in den 90er-Jahren gegen die nukleare Teilhabe in Büchel protestiert, nun blickten die Friedensaktivisten von „Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen“ auf ihre Geschichte und ihr Wirken zurück – und übten dabei auch Selbstkritik.

Lesezeit 1 Minute
Vor 30 Jahren wurde die „Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen“ (GAAA) gegründet. Die Gruppe gehörte zu den maßgeblichen Initiatoren der 1996 begonnen Proteste gegen die nukleare Teilhabe in Büchel. Eine Woche lang feierte die GAAA dieses Jubiläum mit rund 30 Aktivisten, darunter auch sieben Gründungsmitglieder, in der Eifel.
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