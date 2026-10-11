Schwere Baumängel waren vor vier Jahren an der Meisericher Kirche St. Anna festgestellt worden. Das Gotteshaus musste gesperrt werden. Es folgten umfangreiche Sanierungsarbeiten, für die viele Hände zusammenwirkten. Das Resultat beeindruckt.
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Vier Jahre war die Kirche in Meiserich geschlossen, zwei Jahre lang wurde sie umfassend saniert, nun wurde sie mit einem feierlichen Festhochamt mit dem Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters wieder eröffnet. Und ist damit wieder ein Haus mit offenen Türen für Gott und für die Menschen geworden.