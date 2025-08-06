Die Cochemer Sesselbahn feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Im August 1955 ging die einzige Sesselbahn an der Mosel erstmals in Betrieb. Dies hat unsere Zeitung zum Anlass genommen, Leser nach ihren schönsten Erinnerungen zu fragen. Welches Ereignis verbinden Sie mit einer Fahrt von der Endert bis hoch zum Pinnerkreuz? Einige Leser haben uns bereits ihre Erinnerungen zugeschickt. Die Betreibergesellschaft der Sesselbahn hat nun angeboten, die Geschichten, die uns erreichen und die dann in unserer Zeitung veröffentlicht werden, mit je einer Familienkarte zu belohnen. Jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder haben dann an einem Tag ihrer Wahl freie Fahrt. Die Karten werden am Ticketschalter der Sesselbahn hinterlegt. Wenn Sie sich also an eine lustige oder kuriose Geschichte, die mit der Sesselbahn zusammenhängt, erinnern, schreiben Sie uns gern mit Foto und Angabe Ihrer Adresse eine E-Mail an cochem@rhein.zeitung.net. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.