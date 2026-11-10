Minister verleiht Auszeichnung
Freiherr-vom-Stein-Plakette für drei Cochem-Zeller
Kommunalminister Sven Teuber (Mitte) hat Alfred Steimers (3. von links), Matthias Müller (4. von rechts) und Burkhard Klinkner (
Kommunalminister Sven Teuber (Mitte) hat Alfred Steimers (3. von links), Matthias Müller (4. von rechts) und Burkhard Klinkner (2. von rechts) mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet.
Martin Koch

Sie sind seit Jahren, sogar Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv. Dafür haben Alfred Steimers, Matthias Müller und Burkhard Klinkner nun die Freiherr-vom-Stein-Plakette erhalten.

Lesezeit 3 Minuten
Die Freiherr-vom-Stein-Plakette ist die höchste Ehrung für langjähriges ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement. Sie wird in Rheinland-Pfalz nur alle drei Jahre vergeben. Jetzt wurde sie von Kommunalminister Sven Teuber (SPD) bei einer Festveranstaltung in Kirchberg an insgesamt 48 Persönlichkeiten verliehen, darunter auch drei Männer aus dem Kreis Cochem-Zell.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren