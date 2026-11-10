Minister verleiht Auszeichnung Freiherr-vom-Stein-Plakette für drei Cochem-Zeller 10.11.2026, 05:00 Uhr

i Kommunalminister Sven Teuber (Mitte) hat Alfred Steimers (3. von links), Matthias Müller (4. von rechts) und Burkhard Klinkner (2. von rechts) mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet. Martin Koch

Sie sind seit Jahren, sogar Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv. Dafür haben Alfred Steimers, Matthias Müller und Burkhard Klinkner nun die Freiherr-vom-Stein-Plakette erhalten.

Die Freiherr-vom-Stein-Plakette ist die höchste Ehrung für langjähriges ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement. Sie wird in Rheinland-Pfalz nur alle drei Jahre vergeben. Jetzt wurde sie von Kommunalminister Sven Teuber (SPD) bei einer Festveranstaltung in Kirchberg an insgesamt 48 Persönlichkeiten verliehen, darunter auch drei Männer aus dem Kreis Cochem-Zell.







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