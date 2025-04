Freie Fahrt auf der Moselbrücke in Cochem an Ostern

Pünktlich zu den Osterfeiertagen sind die Arbeiten an der Skagerrakbrücke in Cochem abgeschlossen: Während in den Tagen zuvor noch fleißig an der Brücke gearbeitet wurde, fragten sich manche Verkehrsteilnehmer schon, ob das tatsächlich umsetzbar sein würde oder ob zu Ostern nun doch ein Verkehrschaos droht. Doch der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz (LBM) freut sich, die Brücke am Donnerstag, 17. April, wieder für den Verkehr freizugeben.

Sie soll zunächst bis zum 4. Mai ohne Einschränkungen von allen Verkehrsteilnehmern, ob im Fahrzeug, auf dem Fahrrad oder zu Fuß, passiert werden können. Lediglich im Gehwegbereich müssen laut LBM noch vereinzelt Warnbaken stehen bleiben, da dort die Anschlüsse der Dichtprofile für den Gehwegbereich liegen. Die ausstehenden Restarbeiten im Bereich der Gehwege und der Belagsfugen erfolgen in der Zeit vom 5. bis zum 23. Mai. Für diese Arbeiten muss die Brücke allerdings nur halbseitig für den Verkehr gesperrt werden.

i Die alte Cochemer Brücke (Skagerrak-Brücke) soll am Gründonnerstag wieder für den allgemeinen Straßenverkehr freigegeben werden. Thomas Esser

Auch die Parkplätze auf der Cochemer Seite und im Bereich der Uferstraße in Cochem-Cond können ab dem 17. April wieder größtenteils genutzt werden – passend zu dem Wochenende, in dem zahlreiche Touristen die Moselstadt besuchen. Die auf diesen Flächen noch verbleibenden Gerüste werden sukzessive bis zum 23. Mai 2025 vollständig abgebaut.

Damit kommen die Instandsetzungsarbeiten auf der Moselbrücke, die seit dem 11. November 2024 laufen, zum Abschluss. Insgesamt kostete die Maßnahme rund 1,5 Millionen Euro – dies wurde komplett vom Land Rheinland-Pfalz getragen.

Mit Abschluss der umfangreichen Baumaßnahme steht die Brücke mit einer Länge von 180 Metern über die Mosel nun wieder allen Nutzern zur Verfügung. Bernd Cornely, Leiter des LBM Cochem-Koblenz, sagt: „Ich freue mich, dass die notwendigen Instandsetzungsarbeiten vor Ostern so weit abgeschlossen wurden, dass die Vollsperrung aufgehoben werden konnte. Dies war nur durch eine gute Kooperation zwischen dem LBM Cochem-Koblenz, dem bauausführenden Unternehmen und der Stadt Cochem möglich. Der LBM Cochem-Koblenz dankt allen Verkehrsteilnehmern für das aufgebrachte Verständnis während der Vollsperrungsphase.“ Damit heißt es wieder: freie Fahrt über die Skagerrakbrücke, die Umleitung ist passé.

Endertstraße wieder problemlos befahrbar

Eine weitere gute Nachricht für den Verkehr in Cochem teilt der LBM auf Nachfrage unserer Zeitung mit: Auch die Verkehrsführung in der Endertstraße (L98) soll am Mittwochnachmittag abgebaut werden, sodass auch hier der Verkehrsfluss nicht mehr gestört wird. Denn ähnlich wie bei der Skagerrakbrücke fließt auch hier viel Verkehr durch. Sprecherin Birgit Tegeder sagt: „Der LBM hat sein Wort gehalten: Alle Baumaßnahmen in Cochem kommen planmäßig und pünktlich zum Osterfest zum Abschluss.“

Diese Arbeiten wurden an der Brücke erledigt

An der in den Jahren 1925 und 1926 erbauten Moselbrücke wurden großflächige Instandsetzungsarbeiten an der Brückenoberfläche durchgeführt, für die eine Vollsperrung für den motorisierten Verkehr unumgänglich war. So mussten die insgesamt zehn Dehnfugenkonstruktionen, die die Bewegungen der Brücke spannungsfrei aufnehmen, ausgetauscht werden. Darüber hinaus wurden auch die Fahrbahnbefestigung aus Gussasphalt sowie alle darunterliegenden Beschichtungen erneuert. Damit ist die Brücke von oben komplett neu abgedichtet und es kann kein schädigendes Wasser in die Brückenkonstruktion eindringen. red