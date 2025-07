Freibad in Treis-Karden muss schließen

Sommerferien – und doch hat das Schwimmbad in Treis-Karden geschlossen. Was ist da los?

Eine Wasserkontrolle am Montagnachmittag hat ergeben, dass in einem Brunnen am Flaumbach Bakterien gefunden wurden. Eben jenes Uferfiltrat wird regelmäßig überwacht – und für das Wasser im Treis-Kardener Schwimmbad genutzt. Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, sagt: „Da wurden Bakterienkulturen gefunden, die da nicht reingehören. Das Wasser wird grundsätzlich behandelt und aufbereitet, sodass die Bakterien für üblich abgetötet werden und eigentlich keine Gefahr mehr besteht. Trotzdem haben wir gesagt: Das ist uns zu gefährlich.“

Also wurde das Gesundheitsamt eingeschaltet, das laut Lambertz Bedenken hinsichtlich des Bakterienfunds äußerte. Darum ist das Freibad aus Sicherheitsgründen seit Dienstagmorgen geschlossen. Das Bachwasser wird vorerst nicht als Schwimmwasser genutzt werden können, darum wurde die Versorgung des Schwimmbeckens auf Trinkwasser umgestellt.

Am Montag hat eine Kontrolle ergeben, dass das direkte Badewasser nicht mit Keimen verseucht ist. Am Mittwoch erfolgte eine weitere Messung des Beckenwassers: „Sollte diese erneut negativ sein, wird das Schwimmbad alsbald wieder aufmachen können.“