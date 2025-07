Freibad in Treis-Karden kann am Freitag wieder öffnen

Aus Sicherheitsgründen musste das Treis-Kardener Freibad am Dienstag geschlossen werden und konnte einige Tage nicht öffnen – trotz Sommerferien. Im angrenzenden Bachlauf des Flaumbachs beziehungsweise in einem Brunnen wurden Bakterien gefunden. Da das Schwimmbad das Uferfiltrat des Brunnens nach der Aufbereitung für seine Schwimmbecken nutzt, wurde sich für eine kurzfristige Schließung entschieden.

Messungen am Mittwochnachmittag haben nun ergeben, dass das Beckenwasser allerdings nicht davon betroffen ist, wie Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt – das wurde auch am Montag schon so festgestellt.

Von Freitag an wieder Normalbetrieb

Zur Sicherheit wurde die Wasserzufuhr in den Becken umgeleitet, sodass nun laut VG-Chef auf Trinkwasser umgestellt wurde: „Es ist aber noch genügend Wasser in den Becken vorhanden, es wird also nur zum Nachfüllen Trinkwasser genutzt. Die Sicherheit der Badegäste ist in jedem Fall gewährleistet.“ Das Schwimmbad öffnet am Freitag wieder zum normalen Betrieb.