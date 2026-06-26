Nach Reparaturarbeiten Freibad in Cochem ist noch zu: So geht es jetzt weiter Ulrike Platten-Wirtz 26.06.2026, 06:30 Uhr

i Das Schwimmerbecken im Cochemer Freibad wird neu befüllt. Zuvor wurden Risse in der Folienbeschichtung repariert. Frank Wagner, Geschäftsführer des Moselbads, behält den Fortgang im Blick. Ulrike Platten-Wirtz

Das Freibad in Cochem ist trotz hochsommerlicher Temperaturen noch geschlossen. Der Grund sind Reparaturarbeiten am Außenbecken. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie weit die Arbeiten sind und wann das Bad wieder öffnet.

Ungläubig schauen potenzielle Freibadbesucher durch die Glasfront im Eingangsbereich des Cochemer Moselbads auf die Liegewiese. Die große Grünfläche ist fast menschenleer, und auch im Schwimmerbecken ist kein Mensch zu sehen. Und das, obwohl richtig gutes Schwimmbadwetter herrscht.







Artikel teilen

Artikel teilen