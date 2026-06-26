Nach Reparaturarbeiten
Freibad in Cochem ist noch zu: So geht es jetzt weiter
Das Schwimmerbecken im Cochemer Freibad wird neu befüllt. Zuvor wurden Risse in der Folienbeschichtung repariert. Frank Wagner,
Das Schwimmerbecken im Cochemer Freibad wird neu befüllt. Zuvor wurden Risse in der Folienbeschichtung repariert. Frank Wagner, Geschäftsführer des Moselbads, behält den Fortgang im Blick.
Ulrike Platten-Wirtz

Das Freibad in Cochem ist trotz hochsommerlicher Temperaturen noch geschlossen. Der Grund sind Reparaturarbeiten am Außenbecken. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie weit die Arbeiten sind und wann das Bad wieder öffnet.

Lesezeit 2 Minuten
Ungläubig schauen potenzielle Freibadbesucher durch die Glasfront im Eingangsbereich des Cochemer Moselbads auf die Liegewiese. Die große Grünfläche ist fast menschenleer, und auch im Schwimmerbecken ist kein Mensch zu sehen. Und das, obwohl richtig gutes Schwimmbadwetter herrscht.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren