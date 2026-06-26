Das Freibad in Cochem ist trotz hochsommerlicher Temperaturen noch geschlossen. Der Grund sind Reparaturarbeiten am Außenbecken. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie weit die Arbeiten sind und wann das Bad wieder öffnet.
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Ungläubig schauen potenzielle Freibadbesucher durch die Glasfront im Eingangsbereich des Cochemer Moselbads auf die Liegewiese. Die große Grünfläche ist fast menschenleer, und auch im Schwimmerbecken ist kein Mensch zu sehen. Und das, obwohl richtig gutes Schwimmbadwetter herrscht.