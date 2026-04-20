Sie wollen Tiere wegnehmen
„Frau mit 40 Katzen“ in Wittlich droht Tierschützern
Eine ältere Dame in Wittlich füttert neben ihren eigenen Katzen auch viele Streuner. Nachbarn und Tierschützern ist das nicht re
Eine ältere Dame in Wittlich füttert neben ihren eigenen Katzen auch viele Streuner. Nachbarn und Tierschützern ist das nicht recht.
TV/Christian Moeris

In einem Wittlicher Stadtteil brodelt ein tierischer Streit: Tierschützer wollen Katzen einfangen, die eine Seniorin versorgt. Warum hat die Frau so viele Katzen und darf man ihr die Tiere einfach wegnehmen?

Lesezeit 4 Minuten
. In einem Wittlicher Stadtteil lebt eine ältere Dame, die Katzen scheinbar über alles liebt. Auf dem Sims ihres offenen Kamins im Wohnzimmer fläzt sich eine schwere Katze aus Gussstahl. Beim Blick durch die wandhohen Fenster ihres Wohnzimmers in den verwunschenen Garten sieht man unzählige lebende Katzen.

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