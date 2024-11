„Dem Frieden den Weg bereiten…“, so lautete das Motto der franziskanischen Gruppe „Tautropfen“ anlässlich ihres 32. Franziskusfestes in Karden. Auftakt und Höhepunkt des Festes war die besonders gestaltete Eucharistiefeier in der St. Castorkirche in Karden. Aus unterschiedlichen Dörfern und Städten kamen Menschen zum Fest, geht aus einer Pressemitteilung der Gruppe „Tautropfen“ hervor