Eine Gästekarte und ein Gästeticket gibt es in der Verbandsgemeinde Cochem nicht – noch nicht. Die Fraktionen im VG-Rat machen nun Druck bei diesem Thema und legen der Verwaltung einen zeitlichen Fahrplan vor.
Lesezeit 4 Minuten
In der Verbandsgemeinde (VG) Cochem wird schon länger die Einführung eines Gästetickets und einer Gästekarte diskutiert, um die Finanzierung der touristischen Aufgaben auf eine neue Grundlage zu stellen. Geplant ist die Einführung im März oder April kommenden Jahres, die Fraktionen im Verbandsgemeinderat machten nun Druck, dass das Vorhaben jetzt konkret angegangen wird.