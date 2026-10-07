VG-Rat Cochem diskutiert Fraktionen machen Druck bei Gästeticket und Gästekarte Dieter Junker 07.10.2026, 13:09 Uhr

i Eine Schifffahrt auf der Mosel gehört zu den Attraktionen, die jedes Jahr Hunderttausende Urlauber in die Verbandsgemeinde Cochem führen. Eine Karte, von der die Gäste profitieren könnten, gibt es im Ferienland nicht. Noch nicht. David Ditzer

Eine Gästekarte und ein Gästeticket gibt es in der Verbandsgemeinde Cochem nicht – noch nicht. Die Fraktionen im VG-Rat machen nun Druck bei diesem Thema und legen der Verwaltung einen zeitlichen Fahrplan vor.

In der Verbandsgemeinde (VG) Cochem wird schon länger die Einführung eines Gästetickets und einer Gästekarte diskutiert, um die Finanzierung der touristischen Aufgaben auf eine neue Grundlage zu stellen. Geplant ist die Einführung im März oder April kommenden Jahres, die Fraktionen im Verbandsgemeinderat machten nun Druck, dass das Vorhaben jetzt konkret angegangen wird.







Artikel teilen

Artikel teilen