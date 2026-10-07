VG-Rat Cochem diskutiert
Fraktionen machen Druck bei Gästeticket und Gästekarte
Eine Schifffahrt auf der Mosel gehört zu den Attraktionen, die jedes Jahr Hunderttausende Urlauber in die Verbandsgemeinde Coche
Eine Schifffahrt auf der Mosel gehört zu den Attraktionen, die jedes Jahr Hunderttausende Urlauber in die Verbandsgemeinde Cochem führen. Eine Karte, von der die Gäste profitieren könnten, gibt es im Ferienland nicht. Noch nicht.
David Ditzer

Eine Gästekarte und ein Gästeticket gibt es in der Verbandsgemeinde Cochem nicht – noch nicht. Die Fraktionen im VG-Rat machen nun Druck bei diesem Thema und legen der Verwaltung einen zeitlichen Fahrplan vor. 

Lesezeit 4 Minuten
In der Verbandsgemeinde (VG) Cochem wird schon länger die Einführung eines Gästetickets und einer Gästekarte diskutiert, um die Finanzierung der touristischen Aufgaben auf eine neue Grundlage zu stellen. Geplant ist die Einführung im März oder April kommenden Jahres, die Fraktionen im Verbandsgemeinderat machten nun Druck, dass das Vorhaben jetzt konkret angegangen wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren