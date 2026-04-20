St. Remaclus in Cochem Fotoausstellung: Erster Schritt zur Naturerlebniskirche Ulrike Platten-Wirtz 20.04.2026, 14:00 Uhr

i Die katholischen Kirche St. Remaclus in Cochem-Cond soll in Zukunft zu einer Naturerlebniskirche werden. Ulrike Platten-Wirtz

Die St. Remacluskirche im Cochemer Stadtteil Cond ist auf dem Weg, zu einer Naturerlebniskirche zu werden. Den Auftakt macht eine Ausstellung mit Naturfotos am kommenden Freitag. Was es zu sehen gibt.

Die Kirche St. Remaclus als offenen Ort der Begegnung zu erhalten, auch wenn das Gotteshaus nicht weiter vom Bistum Trier gefördert wird, ist Ziel des Freundeskreises St. Remaclus. Es gibt bereits einige Ideen, was die Zukunft der Kirche angeht. Eine davon liefern jetzt die angehenden Cochemer Naturerlebnisbegleiter Peter Raueiser und Klaus Donhauser.







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