Die St. Remacluskirche im Cochemer Stadtteil Cond ist auf dem Weg, zu einer Naturerlebniskirche zu werden. Den Auftakt macht eine Ausstellung mit Naturfotos am kommenden Freitag. Was es zu sehen gibt.
Lesezeit 1 Minute
Die Kirche St. Remaclus als offenen Ort der Begegnung zu erhalten, auch wenn das Gotteshaus nicht weiter vom Bistum Trier gefördert wird, ist Ziel des Freundeskreises St. Remaclus. Es gibt bereits einige Ideen, was die Zukunft der Kirche angeht. Eine davon liefern jetzt die angehenden Cochemer Naturerlebnisbegleiter Peter Raueiser und Klaus Donhauser.