Finanzielle Nöte Forderungen an Bund und Land: Auch VG Cochem steht auf Dieter Junker 04.10.2025, 12:00 Uhr

i Auch die Verbandsgemeinde Cochem hat genug: Sie setzt sich nun bei Bund und Land für eine bessere Situation für die Kommunen ein. Ulrike Platten-Wirtz

Viele Kommunen in Deutschland stehen vor dem finanziellen Kollaps. Im Kreis Cochem-Zell hat sich eine Initiative gebildet, die klare Forderungen an Bund und Land stellt. Dieser Initiative hat sich auch die Verbandsgemeinde Cochem angeschlossen.

Die Verbandsgemeinde Cochem hat sich der Initiative „Jeden reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf“ angeschlossen. Damit hat sie auch deren Forderungspapier übernommen (bessere Finanzausstattung der Kommunen, Abbau der Bürokratie, Entlastung des Ehrenamtes und Erhalt der kommunalen Planungshoheit).







Artikel teilen

Artikel teilen