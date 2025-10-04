Viele Kommunen in Deutschland stehen vor dem finanziellen Kollaps. Im Kreis Cochem-Zell hat sich eine Initiative gebildet, die klare Forderungen an Bund und Land stellt. Dieser Initiative hat sich auch die Verbandsgemeinde Cochem angeschlossen.
Die Verbandsgemeinde Cochem hat sich der Initiative „Jeden reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf“ angeschlossen. Damit hat sie auch deren Forderungspapier übernommen (bessere Finanzausstattung der Kommunen, Abbau der Bürokratie, Entlastung des Ehrenamtes und Erhalt der kommunalen Planungshoheit).