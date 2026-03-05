Nach Zoff und Rücktritt Förderverein Himmerod wählt Vorstand Christian Moeris 05.03.2026, 06:00 Uhr

i Gelingt der Neuanfang im Förderverein der ehemaligen Abtei Himemrod? Die Frage dürfte bereits viele der mehr als 800 Vereinsmitglieder beschäftigen? TV/Christian Moeris

Seit Monaten herrscht Chaos im Förderverein Himmerod. Der Vorstand trat geschlossen zurück. Nun soll eine Neuwahl entscheiden, ob der Verein wieder handlungsfähig wird.

Großlittgen. Schon seit geraumer Zeit herrscht im Förderverein der Abtei Himmerod Tohuwabohu. Manche Mitglieder sprechen nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand von „Chaos“ und davon, dass das ja nun mal kein Geheimnis mehr sei.Grund dafür sind Streitigkeiten und tiefe Zerwürfnisse innerhalb des ehemaligen Vorstands des rund 800 Mitglieder starken Vereins: Das achtköpfige Gremium







