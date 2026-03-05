Seit Monaten herrscht Chaos im Förderverein Himmerod. Der Vorstand trat geschlossen zurück. Nun soll eine Neuwahl entscheiden, ob der Verein wieder handlungsfähig wird.
Lesezeit 3 Minuten
Großlittgen. Schon seit geraumer Zeit herrscht im Förderverein der Abtei Himmerod Tohuwabohu. Manche Mitglieder sprechen nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand von „Chaos“ und davon, dass das ja nun mal kein Geheimnis mehr sei.Grund dafür sind Streitigkeiten und tiefe Zerwürfnisse innerhalb des ehemaligen Vorstands des rund 800 Mitglieder starken Vereins: Das achtköpfige Gremium