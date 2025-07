Mit Basismitteln aus einem Bundes-Investitionsprogramm soll die Ganztagsbetreuung an Grundschulen ausgebaut werden. Davon sollte zunächst die Burg-Grundschule in Ulmen profitieren. Jetzt schwenkte der Verbandsgemeinderat noch einmal um.

Eigentlich sollten die sogenannten Basismittel aus dem Bundes-Investitionsprogramm für den Ausbau zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen für die Burg-Grundschule in Ulmen verwendet werden. Doch nach mehreren Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden sollen die Gelder nun vorrangig für die Sanierung der Schülertoiletten und die Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Lutzerath eingesetzt werden.

„Manchmal kommt es anders, als man gedacht hat“, meinte dazu VG-Bürgermeister Alfred Steimers im Verbandsgemeinderat. 434.000 Euro stehen der VG Ulmen hier zur Verfügung. Mit dem „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ wurde ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung für Grundschulkinder ab dem 1. August 2026 festgeschrieben. Um dabei den Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten zu fördern, hat der Bund dabei sogenannte Basismittel als Finanzhilfen für entsprechende Investitionen zur Verfügung gestellt.

i Die Basismittel des Bundes für den Ganztagsausbau an Schulen werden nun doch für die Grundschule in Lutzerath verwendet. Ursprünglich sollten alle Mittel an die Burg-Grundschule in Ulmen gehen. Junker Dieter

Zunächst war eine Finanzierung von Maßnahmen in Ulmen und Lutzerath angedacht, nachdem ein erster Entwurf einer Machbarkeitsstudie für die Burg-Grundschule vorlag, der einen Anbau für eine Mensa mit Küche mit einem Investitionsvolumen von rund 1 Million Euro vorsah, hielt es die Verwaltung für sinnvoller, die Basismittel vollständig in Ulmen einzusetzen.

Als sich nach Gesprächen mit ADD und SGD Nord herausstellte, dass eine Förderung dieses Vorhabens über Schulbaumittel höher sein wird als die Basismittel, entschied sich die Verbandsgemeinde nun dafür, die Basismittel nun doch für Maßnahmen an der Grundschule Lutzerath einzusetzen. Daneben sollen auch Gelder für die Erstellung von Raumkonzepten und zum Schallschutz an der Burg-Grundschule und die Finanzierung von Spielgeräten auf dem dortigen Schulhof investiert werden. Im VG-Etat sind derzeit 190.000 Euro für Lutzerath und 64.000 Euro für Ulmen eingeplant.