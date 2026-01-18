Was ist da passiert?
Flügel an Windrad in Beinhausen abgeknickt
Am mittleren, dem kleinsten der drei Windräder oberhalb von Beinhausen ist ein Flügel umgeknickt
TV/Mario Hübner

Am kleinsten der drei Windräder in Beinhausen ist ein Flügel umgeknickt. Verletzt wurde niemand. Wann die Anlage repariert wird und was dort für die Zukunft geplant ist.

Lesezeit 2 Minuten
Beinhausen. Wenn man von Daun in Richtung Kelberg fährt, kann man schon weit vor dem Dorfeingang von Beinhausen erkennen: Da stimmt etwas nicht. Von den drei Windrädern auf dem Bergrücken oberhalb des Dorfes gibt das mittlere keine gute Figur mehr ab.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellUmwelt

Top-News aus der Region