Der VG-Rat Zell hat jetzt eine Gebührensatzung für die Benutzung von Asylbewerber-, Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften beschlossen, um eine rechtssichere Regelung bei Kostenerstattungen zu gewährleisten.

Nach Ulmen und Kaisersesch hat nun auch die Verbandsgemeinde Zell eine Gebührensatzung für die Benutzung von Asylbewerber-, Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften beschlossen. Die Verbandsgemeinde reagierte damit auf die Kritik des rheinland-pfälzischen Landesrechnungshofes, der eine rechtssichere Regelung bei Kostenerstattungen gefordert hatte.

Statusänderung in der Zuständigkeit

Die Verbandsgemeinden sind im Kreis Cochem-Zell zuständig für die Unterbringung der zugewiesenen Asylbegehrenden und Flüchtlinge. Dazu werden in der Regel Wohnungen oder Häuser angemietet, die als Unterkunft den Betroffenen als Sachleistung gewährt werden. Bei einem Wechsel der Asylbegehrenden oder Flüchtlinge aufgrund einer Statusänderung in die Zuständigkeit des Jobcenters endet die Bereitstellung der Unterkunft als Sachleistung. Da aber Wohnungen fehlen, bleiben viele Geflüchtete zumindest vorläufig in den Unterkünften. Die Kosten müssen den Verbandsgemeinden in diesem Fall von den anderen nun zuständigen Sozialleistungsträgern oder den Betroffenen selbst erstattet werden.

Obdachlose werden in selbigen Unterkünften vorübergehend untergebracht

Neben Asylbegehrenden und Flüchtlingen sind auch Obdachlose von dieser Regelung betroffen. Denn die Verbandsgemeindeverwaltung als örtliche Ordnungsbehörde ist bei der akuten Unterbringung von Obdachlosen mangels anderer Möglichkeiten gezwungen, ebenfalls dann auf die entsprechenden Unterkünfte zurückzugreifen und obdachlose Menschen dort vorübergehend einzuweisen, wobei die Betroffenen grundsätzlich verpflichtet sind, die Kosten dafür zu erstatten.

Dies alles wurde in der Verbandsgemeinde Zell wie auch in anderen Verbandsgemeinden bereits auch ohne eine Satzungsregelung entsprechend praktiziert. Doch bei einer Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises durch den Landesrechnungshof wurde deutlich, dass hier eine Satzung erforderlich ist, um eine Rechtssicherheit zu gewährleisten. Der neuen Satzung stimmte der VG-Rat einstimmig zu.