Närrische Idee zu Karneval
Fließt aus der alten Brauerei Senhals bald wieder Bier?
Eppinger Bräu soll das Bier aus Senhals heißen, in Anlehnung an den neuen Besitzer Karl-Heinz Alteepping.
Paul Denneman

Paul Denneman war vor zwei Jahren Karnevalsprinz in Mesenich, trinkt gern Bier und ist Mitglied im Förderverein Alte Brauerei Senhals. Nun hat der Hobbybrauer aus Holland eine närrische Idee, um die Brauerei zu retten. Zumindest an Karneval.

Pollz Mollz, Royal Hopp und Käller Nass, so sollen die drei Biersorten heißen, die zukünftig in der ehemaligen Brauerei in Senhals gebraut werden. Zumindest, wenn es nach Mesenichs ehemaligem Karnevalsprinz Paul Denneman geht. Beim Mesenicher Fastnachtsumzug können Zugzuschauer das kühle Bräu auf jeden Fall schon einmal verkosten.

