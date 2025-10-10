Eröffnung im Kaulenbachtal Fleißig Punkte auf dem Digital-Pfad erwandern 10.10.2025, 16:00 Uhr

i Für jede Station, die Wanderer auf dem Digi-Pfad im Kaulenbachtal erreichen, bekommen sie in der App 100 Punkte. Am Ende finden Sie sich in einer Rangliste wieder und können sich mit Anderen vergleichen. Nina Legler

Hier verschmelzen Geschichte, Natur und Digitalisierung miteinander: Auf dem Digi-Pfad können Wanderer mithilfe einer App Wissenswertes über die Schieferabbauregion erfahren. Nebenbei können sie Punkte sammeln und ihr Wissen auf die Probe stellen.

Eine Wanderung durch die Natur und gleichzeitig mehr über die Geschichte des Kaulenbachtals erfahren: Das macht der neue Digital-Pfad (Digi-Pfad) möglich. In einer interaktiven Entdeckungsreise lernen Wanderer neben der Bergbau- und Schiefergeschichte auch die Flora und Fauna des Kaulenbachtals mithilfe der App „Actionbound“ näher kennen.







