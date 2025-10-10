Hier verschmelzen Geschichte, Natur und Digitalisierung miteinander: Auf dem Digi-Pfad können Wanderer mithilfe einer App Wissenswertes über die Schieferabbauregion erfahren. Nebenbei können sie Punkte sammeln und ihr Wissen auf die Probe stellen.
Eine Wanderung durch die Natur und gleichzeitig mehr über die Geschichte des Kaulenbachtals erfahren: Das macht der neue Digital-Pfad (Digi-Pfad) möglich. In einer interaktiven Entdeckungsreise lernen Wanderer neben der Bergbau- und Schiefergeschichte auch die Flora und Fauna des Kaulenbachtals mithilfe der App „Actionbound“ näher kennen.