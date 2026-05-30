In der Mosel schwimmen zahlreiche Fische, die die Schleusen passieren wollen. Wo soll es ihnen noch vereinfacht werden, außer in Lehmen, wo derzeit Bauarbeiten anstehen?
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An der Staustufe in Koblenz gibt es bereits einen Fischpass, in Lehmen laufen derzeit vorbereitende Bauarbeiten. Wo an der Mosel sollen sonst noch Fischtreppen entstehen?Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass nun auch mit der Planung der Fischtreppe in Müden begonnen wird: „Für die Ausschreibung der Planungsleistungen ist ein europaweites Vergabeverfahren zum Ende des ...