Neubau an der Mosel in Lehmen Fischtreppen sollen auch in Müden und Fankel entstehen Annika Wilhelm 30.05.2026, 09:00 Uhr

i In Lehmen soll eine neue Fischtreppe entstehen. Wie sieht es an anderen Schleusen an der Mosel aus? Ingo Beller

In der Mosel schwimmen zahlreiche Fische, die die Schleusen passieren wollen. Wo soll es ihnen noch vereinfacht werden, außer in Lehmen, wo derzeit Bauarbeiten anstehen?

An der Staustufe in Koblenz gibt es bereits einen Fischpass, in Lehmen laufen derzeit vorbereitende Bauarbeiten. Wo an der Mosel sollen sonst noch Fischtreppen entstehen?Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass nun auch mit der Planung der Fischtreppe in Müden begonnen wird: „Für die Ausschreibung der Planungsleistungen ist ein europaweites Vergabeverfahren zum Ende des ...







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