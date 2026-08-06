Cochem-Zeller Bäche zu trocken
Fischsterben: Was tun, wenn man tote Tiere findet?
Diese toten Fische wurden im Brohlbach bei Gamlen gefunden. Es ist der erste Fall von Fischsterben im Kreis Cochem-Zell, ausgelö
Diese toten Fische wurden im Brohlbach bei Gamlen gefunden. Es ist der erste Fall von Fischsterben im Kreis Cochem-Zell, ausgelöst durch Hitze und Dürre.
Kreisverwaltung Cochem-Zell, Patrick Franzen

Lange Zeit blieb ein Fischsterben trotz der großen Hitze aus, jetzt wurden die ersten toten Tiere im Brohlbach bei Gamlen gefunden. So verhält man sich richtig, wenn man Kadaver entdeckt.

Lesezeit 1 Minute
Im Brohlbach, mitten im Ort Gamlen an der Brücke, wurden vor Kurzem einige tote Fische entdeckt. Die Bachforellen haben aufgrund der anhaltenden Dürre ihren wichtigen Lebensraum verloren. Aufgrund der steigenden Wassertemperaturen und der sinkenden Wasserstände kann es auch an anderen Stellen dazu kommen – doch was tun, wenn man verendende Tiere an einem Bachlauf findet?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellUmwelt
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren