Cochem-Zeller Bäche zu trocken Fischsterben: Was tun, wenn man tote Tiere findet? Annika Wilhelm 06.08.2026, 15:37 Uhr

i Diese toten Fische wurden im Brohlbach bei Gamlen gefunden. Es ist der erste Fall von Fischsterben im Kreis Cochem-Zell, ausgelöst durch Hitze und Dürre. Kreisverwaltung Cochem-Zell, Patrick Franzen

Lange Zeit blieb ein Fischsterben trotz der großen Hitze aus, jetzt wurden die ersten toten Tiere im Brohlbach bei Gamlen gefunden. So verhält man sich richtig, wenn man Kadaver entdeckt.

Im Brohlbach, mitten im Ort Gamlen an der Brücke, wurden vor Kurzem einige tote Fische entdeckt. Die Bachforellen haben aufgrund der anhaltenden Dürre ihren wichtigen Lebensraum verloren. Aufgrund der steigenden Wassertemperaturen und der sinkenden Wasserstände kann es auch an anderen Stellen dazu kommen – doch was tun, wenn man verendende Tiere an einem Bachlauf findet?







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