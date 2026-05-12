Jubelnde Zuschauer, motivierte Läufer und mehr Teilnehmer als je zuvor: Der zehnte Sparkassen-Firmenlauf in Cochem war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Welche Momente das Event besonders machten und welches Team das schnellste war.
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Noch nie haben so viele Menschen am Sparkassen-Firmenlauf in Cochem teilgenommen, wie am vergangenen Wochenende. Rund 1500 Läufer gingen in verschiedenen Altersgruppen und Distanzen an den Start und bescherten den mehr als 2500 jubelnden Zuschauern im Moselstadion und entlang der Strecke einige bewegende Momente.