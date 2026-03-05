Ein 36-Jähriger steht nun in Cochem vor Gericht, weil er unter Behauptung falscher Tatsachen, zwei Firmen um Waren im Wert von rund 50.000 Euro betrogen haben soll. So verlief der erste Verhandlungstag.
Am Amtsgericht Cochem fand der Prozess gegen einen 36-Jährigen statt, der sich zwischen August 2023 und August 2024 im Kreis Cochem-Zell in mehreren Fällen des Betruges schuldig gemacht haben soll. Zum Teil soll der Mann die Taten gemeinsam mit einer noch unbekannten Mittäterin begangen haben.