36-Jähriger vor Gericht Firmen in Cochem-Zell um rund 50.000 Euro betrogen? Kim Fauss 05.03.2026, 17:00 Uhr

i Am Amtsgericht Cochem lief nun Prozess um einen mutmaßlichen Betrug im Kreis Cochem-Zell an. Ein 36-Jähriger soll unter behauptung falscher Tatsachen Waren im Wert von insgesamt mehr als 50.000 ergattert haben. Kevin Rühle

Ein 36-Jähriger steht nun in Cochem vor Gericht, weil er unter Behauptung falscher Tatsachen, zwei Firmen um Waren im Wert von rund 50.000 Euro betrogen haben soll. So verlief der erste Verhandlungstag.

Am Amtsgericht Cochem fand der Prozess gegen einen 36-Jährigen statt, der sich zwischen August 2023 und August 2024 im Kreis Cochem-Zell in mehreren Fällen des Betruges schuldig gemacht haben soll. Zum Teil soll der Mann die Taten gemeinsam mit einer noch unbekannten Mittäterin begangen haben.







