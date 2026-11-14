Setzen auf Recycling
Firma an Mosel schafft Baumaterial aus Abbruchsteinen
Mit einer hochmodernen Anlage wird Bauschutt weiter verarbeitet.
Mit einer hochmodernen Anlage wird Bauschutt weiter verarbeitet.
TV/Hans-Peter Linz

Abriss wird zur Rohstoffquelle: Ein Piesporter Familienbetrieb trennt Bauschutt schon auf der Baustelle und verwandelt ihn in wertvolle Baustoffe. Doch wie genau funktioniert das?

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Gebäude abgerissen werden, entsteht Bauschutt – tonnenweise. So zum Beispiel derzeit bei einem Bauprojekt in Burgen, wo zwei alte Häuser abgerissen und Platz für Neubauten geschaffen werden.Dort wurde ein hochmoderner Bagger mit Videokamera und eingebautem Wasser-Benebelungssystem zur Staubreduzierung eingesetzt, um die alten Häuser abzureißen und die Materialien, Steine, Holz, Metall, schon während des Abrisses zu trennen.
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