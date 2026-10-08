Zahlen für Kreis Cochem-Zell Finanzlage der Ortsgemeinden verschlechtert sich weiter Dieter Junker 08.10.2026, 10:00 Uhr

i Wie steht es um die Finanzen von Kreis, Verbandsgemeinden und Orten in Cochem-Zell? Das Statistische Landesamt hat dazu Zahlen zum ersten Halbjahr 2026 geliefert. David Ditzer (Archiv). David Ditzer, Archiv

Nirgendwo in Rheinland-Pfalz ist der negative Saldo pro Kopf im ersten Halbjahr 2026 höher gewesen als im Kreis Cochem-Zell, auch wenn die Zahlen etwas besser sind als im selben Zeitraum 2025. Verschlechtert hat sich die Finanzlage der Ortsgemeinden.

Der Kreis Cochem-Zell, seine vier Verbandsgemeinden und seine Ortsgemeinden verzeichneten im ersten Halbjahr 2026 zusammengenommen ein Finanzierungsdefizit in Höhe von rund 32,91 Millionen Euro. Das geht aus vorläufigen Zahlen der amtlichen Kassenstatistik des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz hervor.







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