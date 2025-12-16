Cochem-Zell: „Jetzt reden wir“ Finanzlage der Kreise im Land ist desaströs Dieter Junker 16.12.2025, 12:00 Uhr

i Am Freitag entscheidet sich, ob der Kreis Cochem-Zell der Initiative "Jetzt reden wir" anschließen wird. Kevin Rühle/Archiv

Nicht nur in Cochem-Zell ist die Finanzlage schlecht. Auch die Nachbarkreise kämpfen. Will sich der Kreis Cochem-Zell nun auch der Initiative „Jetzt reden wir“ anschließen?

Die Finanzsituation des Kreises ist desaströs. Doch damit steht Cochem-Zell nicht allein. Auch bei den Nachbarn weisen die Kreis-Etats riesige Defizite auf. In Ahrweiler ist es ein Minus von 27,7 Millionen Euro, im Rhein-Hunsrück-Kreis sind es fast 26 Millionen Euro Minus, im Kreis Birkenfeld beläuft sich das Defizit auf 23 Millionen Euro und in Bad Kreuznach sind es sogar 33,3 Millionen Euro.







