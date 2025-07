Wenn Briedel sein Weinfest feiert, ist die Mosel im Lichterzauber – genauer gesagt, der Berg gegenüber dem schmucken Ort, dessen Geschichte bis in die Römerzeit zurückreicht. Die Weinlage dieses Berges hat den romantischen Namen „Briedeler Herzchen“, und ein großes Herz leuchtete weithin sichtbar am Freitagabend, als das Fest begann. Doch das sollte längst nicht der einzige Lichterglanz an diesem Abend bleiben.

Denn bei dem diesjährigen Weinfest war das Feuerwerk ein ganz besonderes Spektakel. Der Heimat- und Verkehrsverein Briedel, der jedes Jahr das Fest mit vielen freiwilligen Helfern auf die Beine stellt, feiert sein 100-jähriges Bestehen. Kurz nach 22 Uhr schossen die ersten Raketen in die Himmel und erleuchteten diesen. Die pyrotechnische Darbietung am Briedeler Nachthimmel zeigte diesmal ganz besonders schöne Farbeffekte.

i Die Römerschaft Bredaculo Bibens Vinum war Teil der Feierlichkeiten in Briedel. Winfried Simon. RZ

Gleichzeitig sprühten Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren aus Zell und Briedel Fontänen. Ebenso war ein Feuerwehrboot mit Pumpe und Sprühschlauch auf der Mosel im Einsatz, das vor den zahlreichen Besuchern, die es sich am Moselufer unterhalb der Straßenbrücke mit einem Glas Wein gemütlich gemacht hatten, die Mosel auf- und abwärts fuhr. Für kurze Zeit musste der Schiffsverkehr an dieser Stelle ruhen – zum Anlass der großen Feierlichkeiten.

Und schließlich bewegte sich die Fähre langsam auf das Dorf zu. Weinkönigin Alina Buhs, die bereits im vergangenen Jahr gekrönt wurde und noch ein weiteres Jahr den Weinort repräsentieren darf, Weinprinzessin Kerstin Münick und Bacchus Moritz Kroth wurden vom Fährmann an Land gebracht, begleitet von der Blaskapelle Irmenach, der Römerschaft Bredaculo Bibens Vinum und der Tanzgruppe Briedeler Herzchen.

i Weingenießer in Briedel: Gruppen wie diese strömten am Wochenende in den Moselort. Winfried Simon. RZ

Unter den zahlreichen Zuschauern waren auch Angelika Thomas und Helmut Voß aus Düsseldorf. Das Ehepaar hat vor einiger Zeit in Briedel ein altes Fachwerkhaus gekauft, das sie nach und nach sanieren. Thomas schwärmt von dem Ort, der von Jahr zu Jahr immer hübscher werde und mit seiner barocken Kirche mit den herrlichen Deckenmalereien ein ganz besonderes Schmuckstück besitze.

So lief es am Wochenende ab

Am Samstag trafen sich um 15 Uhr Abordnungen der Briedeler Vereine am Haus von Weinkönigin Alina, um die Weinmajestäten zusammen mit Bacchus Moritz zum Festplatz zu begleiten. Dort warteten Ortsbürgermeisterin Birgit Goeres zusammen mit den zahlreichen Gästen aus nah und fern auf den fröhlichen Umzug. Mit dabei auch Weinrepräsentantinnen aus Nachbar-Weinbauorten – aus Kröv Weinprinzessin Michaela, aus Enkirch Weinkönigin Julia und Bacchus Christoph, aus Zell Weinkönigin Laura, aus Reil Weinkönigin Elisa und Weinprinzessin Lucia mit Pfalzgraf Christian und Teufel Henrik, aus Alf Weinkönigin Emma und Bacchus Philipp und aus Bremm Weinprinzessin Alina.

i Die Tanzgruppe Briedeler Herzchen begleiten Weinkönigin Alina, Weinprinzessin Kerstin und Bacchus Moritz. Winfried Simon. RZ

Am Samstagabend präsentierten am Moselufer Briedeler Winzer bei einer Weinprobe ihre besten Gewächse aus den Lagen Briedeler Herzchen, Nonnengarten, Schelm und Weißerberg. Aber auch während des ganzen Festes schenkten Winzer und deren Helfer neben der Musikbühne ihre Weine aus. Außerdem gab es spritzige Mixgetränke und Cocktails mit und ohne Alkohol.

Am Sonntag startete nach dem Festhochamt in der Kirche St. Martin nunmehr schon zum 21. Mal das Drachenbootrennen. Es ist eine in der Region einzigartige Veranstaltung, die zahlreiche Zuschauer anlockt und stets für Spannung und viel Spaß sorgt. Bei diesem Wettkampf treten Spaßmannschaften in speziell geformten Booten an. Eine Trommel im Boot gibt den Takt für die Paddler vor. Den Abschluss des Festes bildeten während der Siegerehrung Darbietungen der Briedeler Tanzgruppen und ab 20.30 Uhr Live-Musik bis in die Nacht.