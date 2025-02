Brandschutz in Eifelgemeinde Feuerwehrhaus Landkern wird erweitert Brigitte Meier 22.02.2025, 13:00 Uhr

i Das Feuerwehrgerätehaus Landkern ist im Gemeindehaus untergebracht. Dort gibt es für die Wehr zu wenig Platz. Doch inzwischen steht der Plan, wie sich das ändern soll. Meier Brigitte

Die Freiwillige Feuerwehr der rund 900 Einwohner zählenden Eifelgemeinde Landkern hat in ihrem Gerätehaus zu wenig Raum. Das soll sich so bald wie möglich ändern. Geändert hat sich allerdings auch der Weg zum Ziel.

Der Verbandsgemeinderat (VG) Kaisersesch hat die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Landkern zur Erschließung von Umkleideräumen im Kellergeschoss und Obergeschoss durch Anbau eines Treppenhauses in Metallbauweise beschlossen. Die Feuerwehr ist im Gemeindehaus untergebracht, was zu erheblichem Platzmangel führt.

