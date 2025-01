Angeblicher Dachstuhlbrand Feuerwehren rücken zu kuriosem Fehlalarm nach Lieg aus 31.01.2025, 14:02 Uhr

i Wegen eines angeblichen Dachstuhlbrandes rückten am vergangenen Donnerstagabend Feuerwehreinheiten nah Lieg aus. Allerdings brannte es dort überhaupt nicht. oorjos - stock.adobe.com

Den Einsatzkräften wurde ein Dachstuhlbrand in Lieg gemeldet, vor Ort entpuppte sich allerdings eine andere Situation.

Gegen 20 Uhr wurden am Donnerstagabend die Rettungskräfte alarmiert: In Lieg soll ein Dachstuhl brennen. Da es im ersten Moment wie ein Großbrand klang, rückten mehrere Feuerwehrkräfte aus Lieg, Lütz, Treis, Karden und auch Cochem aus. Wie Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, erklärt, mussten die Cochemer aufgrund ihrer Drehleiter ebenfalls in Richtung Lieg aufbrechen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen