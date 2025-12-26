Gebälk kokelt in Senheim Feuerwehr verhindert an Heiligabend Schlimmeres Peter Meuer 26.12.2025, 10:54 Uhr

i Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild) Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Ein Einsatz rief an Heiligabend Feuerwehrkräfte aus mehreren Gemeinden auf den Plan, in Senheim kokelte es in einem Fachwerkhaus. Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lambertz lobt den Einsatzwillen und die Professionalität der Ehrenamtlichen.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Heiligen Abend gegen 18.45 Uhr in Senheim-Senhals. Im Gebälk eines Fachwerkhauses kokelte es, Rauch stieg auf. Einheiten aus Senheim und umliegenden Orten rückten an, die Wehrleute mussten das Dach öffnen und konnten schnell, so die Polizei in einer Mitteilung, „kleinere Flammen ablöschen“.







