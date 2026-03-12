Sitzt in Vietnam fest Feuerwehr sammelt für gestrandete Mosel-Konditorin Ursula Bartz 12.03.2026, 18:00 Uhr

i Es sollte eine schöne Auszeit in Vietnam werden, doch nun sitzen Vanessa Raab und Kevin Max Wirth dort fest. Kevin Max Wirth

Die „Kleine Genussmanufaktur“ in Bernkastel-Kues bleibt noch geschlossen, Vanessa Raab sitzt in Vietnam fest. Ihre Feuerwehrkameraden wollen ihr jetzt mit einer besonderen Aktion helfen.

Brötchen essen, ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen: Dieses Wunder vollbringt gerade die Freiwillige Feuerwehr aus Bernkastel-Kues. Hintergrund ist nicht die Fastenzeit, sondern eine Kameradin, die in der Klemme steckt: Vanessa Raab, Konditorin und Inhaberin der „Patisserie & Bäckerei Kleine Genussmomente“ am Kirchhof.







Artikel teilen

Artikel teilen