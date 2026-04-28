Das wohlverdiente Ende einer Erfolgsgeschichte – oder vielleicht doch erst der Anfang? Die Klottener Feuerwehr landete 2023 einen YouTube-Hit und ermöglichte sich so den Kauf eines notwendigen Fahrzeugs. Welchen Stein sie damit ins Rollen brachten.
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Der neue Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Klotten ist endlich da – drei Jahre nach der erfolgreichen Crowd-Funding-Aktion, die durch ein virales YouTube-Video für Aufmerksamkeit sorgte. Mehr als 800.000 Aufrufe zählt das humorvolle Video, das damals den dringenden Bedarf für einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTF) deutlich machte.