Nach YouTube-Spendenaufruf
Feuerwehr Klotten: Endlich ist das neue Fahrzeug da
Thomas Rossi, der stellvertrende Wehrleiter der Feuerwehr Klotten, zeigt unserer Redaktion den neuen Mannschaftstransportwagen,
Thomas Rossi, der stellvertrende Wehrleiter der Feuerwehr Klotten, zeigt unserer Redaktion den neuen Mannschaftstransportwagen, drei Jahre nach dem YouTube-Erfolg, der ihnen den Kauf des Fahrzeugs ermöglichte.
Kim Fauss

Das wohlverdiente Ende einer Erfolgsgeschichte – oder vielleicht doch erst der Anfang? Die Klottener Feuerwehr landete 2023 einen YouTube-Hit und ermöglichte sich so den Kauf eines notwendigen Fahrzeugs. Welchen Stein sie damit ins Rollen brachten.

Lesezeit 3 Minuten
Der neue Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Klotten ist endlich da – drei Jahre nach der erfolgreichen Crowd-Funding-Aktion, die durch ein virales YouTube-Video für Aufmerksamkeit sorgte. Mehr als 800.000 Aufrufe zählt das humorvolle Video, das damals den dringenden Bedarf für einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTF) deutlich machte.

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