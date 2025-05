Der Moselsteig hat zwar einen wunderschönen Panoramablick, ist an manchen Stellen aber auch mal knifflig: Damit hatte ein Wanderer zu kämpfen. Die Feuerwehr und Bergwacht halfen ihm bei Beilstein nahe Cochem.

Ein Wanderer brauchte am Samstagmittag Hilfe von den Rettungskräften: Er war auf dem Moselsteig zwischen Beilstein und Fankel unterwegs, als die Rettungskräfte alarmiert wurden. Der Wanderweg führt hier entlang eines Steilhangs. Laut Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, ist der Mann jedoch nicht verletzt gewesen. „Der Wanderer konnte aufgrund der Höhe nicht mehr weiter, er war einfach mit dem Weg überfordert. Da ist Gott sei Dank nichts passiert, niemand ist abgestürzt oder wurde verletzt“, sagte Hirschen.

Die Feuerwehr war am Ort, um den Mann aus dieser Etappe des Moselsteigs zu begleiten. Auch die Bergwacht war am Einsatzort: Das lag laut dem Wehrleiter der VG Cochem daran, dass bei der Unterstützung im Gelände rund um Cochem immer Einsatzkräfte der Bergretter dabei sind. „Die haben noch mal spezielleres Equipment als die Feuerwehr, das in solchen Fällen aushelfen kann“, betonte Hirschen.