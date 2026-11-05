Das Feuerbakterium ist extrem gefährlich. Wo es sich einnistet, wächst nichts mehr. Weil es hektarweise Weinberge vernichten kann, sind Experten des DLR Mosel alarmiert. Im benachbarten Luxemburg wurde der Krankheitserreger bereits festgestellt.
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Das gefährliche Feuerbakterium (Xylella fastidiosa) ist im Oktober 2026 erstmals an der Obermosel nachgewiesen worden. Der Fund in den luxemburgischen Weinbergen in den Gemeinden Mertert und Grevenmacher alarmierte: Denn das Bakterium ist eine massive Bedrohung für den Weinbau.