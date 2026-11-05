DLR Mosel untersucht Erreger
Feuerbakterium – die neue Gefahr im Weinberg
Der Nachweis des sogenannten Feuerbakteriums in Weinbergen in Luxemburg nahe der deutschen Grenze wirkt sich auch auf Rheinland-
Der Nachweis des sogenannten Feuerbakteriums in Weinbergen in Luxemburg nahe der deutschen Grenze wirkt sich auch auf Rheinland-Pfalz aus. Experten des DLR Mosel alarmiert und ergreifen Maßnahmen. Die ADD in Trier hat bereits eine Allgemeinverfügung erlassen.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Das Feuerbakterium ist extrem gefährlich. Wo es sich einnistet, wächst nichts mehr. Weil es hektarweise Weinberge vernichten kann, sind Experten des DLR Mosel alarmiert. Im benachbarten Luxemburg wurde der Krankheitserreger bereits festgestellt.

Lesezeit 3 Minuten
Das gefährliche Feuerbakterium (Xylella fastidiosa) ist im Oktober 2026 erstmals an der Obermosel nachgewiesen worden. Der Fund in den luxemburgischen Weinbergen in den Gemeinden Mertert und Grevenmacher alarmierte: Denn das Bakterium ist eine massive Bedrohung für den Weinbau.
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