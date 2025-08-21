Seit acht Jahren verschönert die Rentnergruppe „Feuer und Flamme“ aus Moselkern ihr Heimatdorf. Die elf ehemaligen Feuerwehrkameraden hoffen nun auf eine Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit. So sieht ihr neuestes Projekt aus.

Drei Sitzbänke aus recyceltem Kunststoff stehen auf einer Bruchsteinfläche und gruppieren sich um eine Basaltplatte, die von einem Findling getragen wird. Direkt an der Bundesstraße 49 am Ortsausgang von Moselkern können Radfahrer und Wanderer neuerdings eine Pause einlegen. Zu verdanken hat die Moselgemeinde den neuen Rastplatz der Rentnergruppe „Feuer und Flamme“.

Elf ehemalige Feuerwehrkameraden engagieren sich

Die Verschönerung des Dorfes liegt Klaus Brixius und seinem zehnköpfigen Team am Herzen. Nach der Sanierung der Kringeltreppe, der Begrünung des Friedhofs, dem Bau eines Lebensturms mit Insektenhotel und vielem mehr ist mit der Errichtung des Rastplatzes an der B49 nun das jüngste Projekt der Verschönerungsgruppe fertiggestellt worden. „Ich glaube, es war unser 20. oder 25. Projekt im Dorf“, sagt Brixius achselzuckend. So genau weiß er das gar nicht, aber es ist ihm auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Team mit Spaß bei der Sache ist. Zu tun gibt es im Dorf nämlich genug. Brixius ist der Kopf von Feuer und Flamme und kümmert sich um die Organisation und Abläufe der geplanten Aktionen. „Wir sind alle ehemalige Feuerwehrkameraden, so ist dann auch der Name unserer Gruppe entstanden“, erklärt der 73-Jährige.

„Wenn man die Arbeiten für den Rastplatz von Firmen hätte ausführen lassen, wäre da sicher ein fünfstelliger Betrag fällig gewesen.“

Klaus Brixius

Vor acht Jahren haben sich die elf Männer, überwiegend im Rentenalter, zusammengetan. „Wir wollten uns sinnvoll beschäftigen und dem Dorf etwas Gutes tun“, sagt Brixius. Baustellen gibt es zwar genug, aber oft fehlt es den Kommunen an finanziellen Mitteln, um Projekte umzusetzen. „Und da kommen wir ins Spiel“, schmunzel Brixius. Er erklärt: „Wenn man die Arbeiten für den Rastplatz von Firmen hätte ausführen lassen, wäre da sicher ein fünfstelliger Betrag fällig gewesen.“

Feuer und Flamme arbeitet ehrenamtlich. Das spart der Gemeinde eine Menge Geld. „Von einem kleinen Dorffest hat die Gemeinde uns den Erlös von rund 500 Euro für unsere Projekte zukommen lassen“, freut sich Brixius. Außerdem funktioniert das Miteinander im Ort noch gut. „Wir haben einen Forstbetrieb und ein Bauunternehmen, die uns beide unterstützen, mal mit schwerem Gerät aushelfen und auch Material zur Verfügung stellen.“

i So verbuscht war die Fläche an der B49, bevor die Gruppe Hand anlegte. Klaus Brixius

Der Findling, der die Tischplatte trägt, wurde von einem Unternehmen aus Treis gestiftet. „Wir sind auch gut vernetzt und kommen oft günstig an Material. Die Platte aus Basalt war beispielsweise ein Abfallstück“, bestätigt Brixius. Zudem sind die Männer handwerklich gut drauf. Insgesamt neun Monate Arbeit stecken in dem Rastplatz. Angefangen damit, dass die verbuschte und vermüllte Fläche an der Straße gerodet und gesäubert wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Bereich um die Sitzgruppe wird noch begrünt. „Wenn es nicht mehr so heiß ist, säen wir hier Rasen aus“, merkt Brixius an.

Ehrenamtspreis: Abstimmung läuft vom 25. August an

Um das ehrenamtliche Engagement der Gruppe zu würdigen, ist Feuer und Flamme für den landesweiten Ehrenamtspreis nominiert. Wer für die Moselkerner abgestimmt möchte, kann das von Montag, 25. August, bis Sonntag, 31. August, im Internet unter: https://www.swr.de/ehrensache/index.html