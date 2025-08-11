In der Doppelgemeinde Ediger-Eller steht mit Weinfest und Festumzug ein Glanzlicht im Jahreskalender. Vor allem der Edschara Stohlgang am Montag zieht auch zahlreiche Besucher von außerhalb in den Weinort.

Bei gefühlten 35 Grad Celsius war es zunächst der verdünnte Rebensaft, der in Form einer prickelnden Weinschorle den größten Teil der Weinfestbesucher ansprach. Erst in den späten Nachmittagsstunden wurde dann der mit Kohlensäure versetzte mineralische Verdünner aus den Weingläsern verbannt und das "Edschara Osterlämmchen" genossen wie gereift. Ein erstes Zuprosten mit dem heimischen "Mosel" war zum Festauftakt aber der amtierenden Weinkönigin Charlotte vorbehalten, die mit ihren Prinzessinnen Hannah und Mara eine Abordnung von Weinfreunden an ihrem Wohnsitz willkommen hieß.

i Weinkönigin Charlotte (Mitte) empfing zum Auftakt der Festveranstaltung eine Abordnung von Weinfreunden. Mit dabei ihre beiden Prinzessinnen Hannah und Mara, Bacchus David, sowie die amtierende Gebietsweinkönigin Anna Zenz. Thomas Esser

Weingöttliche Unterstützung beim Verkosten erhielten die Majestäten dabei von Bacchus David. Mit von der Partie auch Moselweinkönigin Anna Zenz, die sich in diesem Jahr um das Amt der künftigen Deutschen Weinkönigin bewirbt. In den großen Festumzug am Sonntag reihten sich zahlreiche Gastmajestäten aus der Region ein, bevor am Montag der traditionelle Edschara Stohlgang ausgiebig gefeiert wurde.