Damit die Gemeinde Bremm ihren Festplatz neu gestalten kann, unterstützt das Land das Vorhaben im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms. Wie genau die Pläne der Moselaner aussehen und was Kommunalminister Sven Teuber zu dem Vorhaben sagt.
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Die Gemeinde Bremm gestaltet ihren Festplatz an der Calmonthalle neu. Rund 550.000 Euro sind dafür vorgesehen, vom Land gab es nun fast 300.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm für das Vorhaben. Kommunalminister Sven Teuber (SPD) überreichte im Calmont-Forum den entsprechenden Förderbescheid an die Gemeinde.