Ferienpark Falkenlay könnte jetzt Realität werden

Schon 2004 gab es Pläne für ein großes Ferienparkprojekt bei Kennfus, dann geriet es in Vergessenheit. Jetzt will die niederländische Dormio-Gruppe den Ferienpark realisieren.
Eigentlich war das Projekt schon in Vergessenheit geraten: der Ferienpark Falkenlay bei Kennfus, hoch über Bad Bertrich. Doch plötzlich erwacht das Vorhaben wieder zum Leben. Die niederländische Dormio-Gruppe will den Ferienpark realisieren. 300 Häuser, 26 Wohnungen und Platz für 1850 Feriengäste soll Falkenlay umfassen.