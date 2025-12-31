2025: Mosel, Eifel, Hunsrück Ferienpark Falkenlay könnte jetzt Realität werden Dieter Junker 31.12.2025, 11:00 Uhr

i Eine Computerdarstellung der Dormio-Gruppe zeigt, wie der Park einmal aussehen soll. Frühestens in vier Jahren können die ersten Gäste einziehen. Ulrike Platten-Wirtz. Ulrike Platten-Wirtz/Archiv

Schon 2004 gab es Pläne für ein großes Ferienparkprojekt bei Kennfus, dann geriet es in Vergessenheit. Jetzt will die niederländische Dormio-Gruppe den Ferienpark realisieren.

Eigentlich war das Projekt schon in Vergessenheit geraten: der Ferienpark Falkenlay bei Kennfus, hoch über Bad Bertrich. Doch plötzlich erwacht das Vorhaben wieder zum Leben. Die niederländische Dormio-Gruppe will den Ferienpark realisieren. 300 Häuser, 26 Wohnungen und Platz für 1850 Feriengäste soll Falkenlay umfassen.







