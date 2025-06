Feiern, Genießen und Erleben in Zell

Wenn am letzten Juni-Wochenende die Weinberge in der Abendsonne leuchten und sich der Duft von Flammkuchen mit dem Klang fröhlicher Musik vermischt, dann ist es wieder so weit: Zell lädt ein zum Weinfest der „Zeller Schwarze Katz“. Vom 27. bis 30. Juni wird die malerische Altstadt mit Marktplatz und Moselpromenade zur Bühne für eines der schönsten Weinfeste der Region, teilt das Stadtmarketing mit.

Was 1965 mit einer Patenschaft zwischen der Stadt Zell und der Patenkompanie aus Kastellaun begann, ist heute ein generationenübergreifendes Fest mit Herz und Tradition. Über vier Tage hinweg präsentieren die Zeller Winzer ihre besten Tropfen, darunter viele prämierte Weine – begleitet von kulinarischer Vielfalt, Livemusik und einem bunten Rahmenprogramm für alle Altersgruppen.

Festlicher Auftakt mit königlichem Glanz

Den Startschuss gibt am Freitagabend um 18 Uhr ein farbenfroher Umzug der Zeller Vereine, begleitet vom Musikverein Irmenach-Beuren. Traditionell wird dabei der Kirmesbaum aufgestellt – ein symbolischer Auftakt, der das Wochenende einläutet. Um 20 Uhr folgt der feierliche Höhepunkt des Abends: die Krönung der neuen Weinkönigin Laura und ihrer Prinzessin Alina. Gemeinsam mit der „Kätzchengruppe“ und der Orchestervereinigung Zell wird nicht nur der Wein, sondern auch die enge Freundschaft zur Patenkompanie gefeiert. Im Anschluss sorgt die Band „Emotions“ für eine ausgelassene Krönungsparty auf dem Marktplatz.

Goldene Genüsse und Zirkusmagie am Samstag

Der Samstag steht im Zeichen des Genusses. Ab 13 Uhr spielt die „Swaegele“-Band, während die kleinen Gäste ab 14 Uhr beim Kinderzirkus „Momentia“ mitmachen können. Um 15 Uhr wird es exklusiv: Unter dem Motto „Goldener Genuss“ lädt die Stadt Zell zur Weinprobe mit preisgekrönten Weinen. Nur 50 Gäste kommen in den Genuss dieser limitierten Verkostung, moderiert von Roger Kallfelz, bei der die Winzer persönlich ihre Weingüter und ihre prämierten Tropfen vorstellen. Der Vorverkauf läuft bereits. Ab 18 Uhr heizt das Duo „Blue Velvet“ dem Publikum ein, bevor um 21 Uhr die Band „Stargate“ die Bühne rockt.

Familiensonntag voller Überraschungen

Der Sonntag beginnt mit einer Heiligen Messe auf dem Festplatz um 9.30 Uhr. Anschließend steht der Frühschoppen ab 11 Uhr auf dem Programm – musikalisch untermalt von „Swing Eleven“. Ab 14 Uhr verwandelt sich der Festplatz bei „Zell lacht“ in eine bunte Erlebniswelt: Straßenkünstler, Akrobaten, Walk-Acts und Ballonshows sorgen für leuchtende Kinderaugen. Kaffee und Kuchen runden den Nachmittag ab, bevor die Orchestervereinigung Zell um 17 Uhr aufspielt und die Partyband „2beBetter“ ab 19 Uhr für Stimmung sorgt.

Montagsfinale mit Happy Hour

Der Montag steht im Zeichen des geselligen Ausklangs. Ab 12 Uhr sorgt der „Wenkerschorsch“ für lockere Töne, ab 18.30 Uhr übernimmt Entertainer „Michael Jäck“ die Bühne. Besonders attraktiv: die After-Work-HAPPY HOUR von 16 bis 18 Uhr am Weinstand der Stadt – jede Flasche Wein kostet nur 10 Euro. Neben Musik und Wein bietet das Weinfest entlang der Moselpromenade einen Rummelplatz mit Riesenrad, Kinderkarussell und Hüpfburg – ein Vergnügen für die ganze Familie.