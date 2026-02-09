Fastnacht zwischen Feuersbrunst und Fiesta in Müden

Wie abwechslungsreich und witzig die Fastnacht im Moseldorf Müden ist, das durfte eine bestens aufgelegte Narrenschar jetzt erleben. Und das bunte Treiben geht munter weiter.

Die Müdener Fastnacht hat wieder eine Tollität, und das wurde jetzt bei den

Kappensitzungen gebührend gefeiert. Mehr als 600 Närrinnen und Narren kamen an zwei

Abenden in der festlich geschmückten Bungerthalle zusammen, um gemeinsam zu lachen, zu

schunkeln und zu feiern.