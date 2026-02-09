Kappensitzungen machen Laune
Fastnacht zwischen Feuersbrunst und Fiesta in Müden
Mit viel guter Laune in Richtung Sessionshöhepunkt: Gruppenbild des Müdener Elferrats mit dem neuen Prinzen Achim von Maurerkunst und Feuerbrunst, seinen Pagen Marco und Sven sowie der großen, mittleren und kleinen Funkengarde.
Jessica Schommer

Wie abwechslungsreich und witzig die Fastnacht im Moseldorf Müden ist, das durfte eine bestens aufgelegte Narrenschar jetzt erleben. Und das bunte Treiben geht munter weiter.

Lesezeit 3 Minuten
Die Müdener Fastnacht hat wieder eine Tollität, und das wurde jetzt bei den Kappensitzungen gebührend gefeiert. Mehr als 600 Närrinnen und Narren kamen an zwei Abenden in der festlich geschmückten Bungerthalle zusammen, um gemeinsam zu lachen, zu schunkeln und zu feiern.

