Ein Holau auf die Kreisstadt Fastnacht früh? Cochems Narren feiern wie noch nie Thomas Esser 12.11.2026, 09:02 Uhr

i Mit einem dreifachen „Holau" startet die Cochemer Narrenfraktion (CKG) in die neue Kampagne. Parallel dazu präsentier sei ein passendes Motto zum frühen Fastnachtsstart im nächsten Jahr. Thomas Esser

Der Startschuss in die neue Session ist für Cochems Karnevalisten gefallen. Das neue Motto trägt der Tatsache Rechnung, dass diesmal gefühlt direkt nach „Stille Nacht, heilige Nacht“ der Narrhallamarsch erklingt.

Zum närrischen Auftakt in die Session startete die Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) mit einem neuen Motto. Die Gläser des erweiterten Präsidiums nebst Ehrengästen waren mit prickelnder Karnevalsbrause rechtzeitig gefüllt, als Vereinspräsident Günter Hammes pünktlich um 11:11 Uhr das seine anhob und zusammen mit Vizepräsident Michael „Brändy“ Brand die närrische Gesellschaft im Moselromantik-Hotel am Panoramabogen willkommen hieß.







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