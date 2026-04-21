Hermann Schimpgen (97) Fast ein Jahrhundert für die Zeller Kirche aktiv Birgit Pielen 21.04.2026, 09:53 Uhr

i Hermann Schimpgen setzt sich seit 30 Jahren für den Erhalt der Zeller Pfarrkirche St. Peter ein. Birgit Pielen

Die Kirche St. Peter ist Herzstück der Gläubigen in Zell. Seit 30 Jahren setzt sich ein Förderverein für ihren Erhalt ein. Eine Schlüsselfigur: Hermann Schimpgen, der mit 97 Jahren noch immer mit Leidenschaft dabei ist.

St. Peter ist für viele Zeller weit mehr als ein Gotteshaus. Die Kirche prägt das Stadtbild und ist ein Ort der Erinnerungen, der Begegnungen, des Glaubens und der Gemeinschaft. Hier verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart – nicht zuletzt im Klang der einzigartigen Stummorgel.







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