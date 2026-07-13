Internationales Publikum Fankel feiert sein Weinfest in der Sommerhitze Thomas Esser 13.07.2026, 14:00 Uhr

i Weinkönigin Leonie und ihre beiden Prinzessinnen Nike und Amelie hießen das internationale Publikum zum beliebten Fankeler Weinfest herzlich willkommen. Thomas Esser

35 Grad halten die Gäste in Fankel nicht davon ab, das Weinfest ausgiebig zu feiern. Zahlreiche Majestäten aus der Region besuchten die Feierlichkeiten.

„Schorle bevorzugt”, hieß es zumindest in den Nachmittagsstunden des traditionellen Fankeler Weinfestes, dessen gewogene Besucher zu diesem Zeitpunkt mitunter 35 heiße Grad Celsius auf dem Thermometer ablesen konnten. Erst, als die Sonne untergegangen ist und die Temperaturen angenehmer wurden, tauschten sie Wasser gegen Wein – wenngleich die Weinschorle auch immer noch von vielen bevorzugt wurde.







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